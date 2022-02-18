Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге с дождем в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также мокрый снег вперемешку с дождем ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 19 февраля с сохранением до конца суток в городе Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой горожанам рекомендовано избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями. Детей просят не оставлять без присмотра.

Водителей между тем призывают снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Также автомобилистам следует избегать резких маневров и не парковать машины под деревьями.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что весенняя погода с небольшими дождями и плюсовой температурой сохранится в Москве до конца текущей недели.

По ее словам, в ночь на субботу температура воздуха опустится ниже нуля, в результате чего на дорогах образуется гололедица. Утром 19 февраля пойдет снег, однако из-за плюсовой температуры днем он быстро растает. К воскресенью погода начнет улучшаться, стихнет ветер.

