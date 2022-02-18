Психиатр опроверг связь между спросом на антидепрессанты и пандемией

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Психиатр Александр Федорович заявил, что спрос на антидепрессанты растет на протяжении последних нескольких лет, а не возник за несколько месяцев. Об этом сообщает News.ru.

"Связывать это с постковидным синдромом нет никаких оснований совершенно. То, что у нас пандемия, не означает, что все мы должны умереть. Тем более что большинство специалистов ставят под вопрос эту ситуацию, и это логично", – заявил специалист.

Федорович подчеркнул, что нарушения сна и настроения сами по себе не являются специфическими симптомами, их можно связать с разными заболеваниями.

К причинам роста спроса на антидепрессанты эксперт причислил лечение стрессов, а также гипердиагностику со стороны кардиологов, гастроэнтерологов, гинекологов и иных специалистов. Кроме того, лекарства иногда выходят из продажи, поэтому зачастую их приобретают впрок.

Ранее сообщалось, что в России может возникнуть дефицит зарубежного препарата от эпилепсии. Канадская фирма Bausch Health приостановила ввоз лекарства в Россию после снижения предельной цены средства на 23%.

