В России может возникнуть дефицит препарата от эпилепсии – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России может возникнуть дефицит зарубежного препарата от эпилепсии. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, канадская фирма Bausch Health приостановила ввоз лекарства в Россию после снижения предельной цены средства на 23%. В компании отметили, что подали заявление о пересмотре текущей стоимости препарата.

В Bausch Health выразили готовность возобновить поставки, если будет установлена рентабельная цена. В ФАС пообещали пересмотреть предельную стоимость.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что цена на вальпроевую кислоту, которая является основой для лекарства от эпилепсии, снижалась на фоне колебания стоимости сырья. Это и привело к нерентабельности продажи препарата в России.

По его словам, даже после повышения стоимости возобновить поставки лекарств будет проблематично. Беспалов пояснил, что освободившиеся мощности ушедших с рынка препаратов занимают другие производители.

Ранее российские аптеки отметили перебои в поставках антидепрессанта на основе сертралина. Представитель ПАО "Аптечная сеть "36,6" рассказал, что лекарство в наличии есть, но в небольшом количестве, так как поставок препарата не было с октября.

Коммерческий директор аптечной сети "Ригла" Наталья Бурдина подтвердила, что в аптеках наблюдается недостаток препаратов данного бренда.

