В России спрогнозировали дефицит лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Осенью этого года 2 350 пациентов с рассеянным склерозом и 169 с гемофилией могут остаться без жизненно необходимых лекарств. По данным Всероссийского союза пациентов (ВСП), дефицит бюджета программы высокозатратных нозологий, в рамках которой закупаются препараты, составляет 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Известия".
Речь идет о препаратах окрелизумаб и эмицизумаб. Первый может закончиться в период с сентября по ноябрь, а второй – в августе. В ВСП со ссылкой на сайт госзакупок отметили, что почти на всю сумму, выделенную на 2021 год (64,3 миллиарда рублей), заключены контракты на поставку лекарств. При этом в организации считают, что даже если препараты поступят в ближайшее время, пациентам все равно придется ждать из-за долгого процесса постановки лекарств на учет.
В связи со сложившейся ситуацией представители ВСП направили в Минздрав, Минфин и Совет Федерации письма с призывом обратить внимание на проблему и принять соответствующие меры. Между тем в Минздраве подтвердили получение обращения, отметив, что оно будет рассмотрено.
В конце июня в Россию поступила первая партия препарата "Онкаспар", предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи детям с острым лимфобластным лейкозом. 1 395 упаковок лекарства распределили между 70 медучреждениями страны.
Всего на его закупку выделено более 521 миллиона рублей. До конца августа в Россию планируется ввезти еще 575 упаковок препарата.
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