Аптеки заявили о перебоях с поставками антидепрессанта "Золофт" – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские аптеки отмечают перебои в поставках антидепрессанта "Золофт". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявления представителя ПАО "Аптечная сеть "36,6".
"Золофт" в наличии есть, но в небольшом количестве: поставок препарата не было с октября", – сообщил источник агентства.
В свою очередь, коммерческий директор аптечной сети "Ригла" Наталья Бурдин подтвердила, что в аптеках наблюдается недостаток препаратов бренда "Золофт". При этом нехватки других лекарств с аналогичным действующим веществом не отмечается.
Как рассказали в американкой компании Viatirs, которая производит "Золофт", препарат должен появиться на складах в России в середине марта.
В пресс-службе Росздравнадзора отметили, что в первые десять дней 2022 года в гражданский оборот поступили 847 тысяч упаковок "Золофта" в пяти лекарственных формах. При этом на 11 января в обороте присутствуют 181,5 тысяч упаковок лекарства.
Помимо прочего, с 1 по 10 января в России в гражданский оборот вышли более 1,4 миллиона упаковок препаратов с аналогичным действующим веществом – сертралином.
В Росздравнадзоре добавили, что не получали сообщений о прекращении поставок "Золофта".
Ранее СМИ заявляли о дефиците в РФ иммуноглобулина, который необходим людям с первичным иммунодефицитом.
Недостаток препарата заметили и в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Замдиректора Алексей Масчана подчеркнул, что иммуноглобулина либо нет совсем, либо есть в маленьком количестве.
Производители объясняли, что перебои в поставках связаны с низкими отпускными ценами, которые, как они считают, неадекватны рынку. При этом начальные цены на закупки формируются с учетом самой низкой стоимости на отечественный препарат, поэтому выходить на тендеры с импортным товаром невыгодно.
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