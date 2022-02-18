В детском центре реабилитации в Москве появился робот для изучения естественных наук

14:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ученики Центра реабилитации и образования № 7 в Москве могут изучать естественные науки и программирование с помощью робота. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Помимо тестирования робота, в центре запустили учебный роботизированный комплекс, цифровую лабораторию и курс по финансовой грамотности. По итогам тестирования будет дана экспертная оценка эффективности технологий, удобству применения и степени вовлеченности учеников.
"Новые разработки позволяют нам улучшать индивидуальные программы комплексной реабилитации детей с особенностями развития и здоровья, делая процессы реабилитации и образования более эффективными", – приводятся в сообщении слова главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.
Робот-манипулятор при помощи подвижных модулей и сменных инструментов способен поднимать и перемещать небольшие предметы, имитировать сварочные работы, а также выполнять ряд других задач. Его будут тестировать на протяжении шести месяцев.
Ученики также смогут проводить различные опыты по естествознанию, физике, химии и биологии. А на курсе по финансовой грамотности дети смогут поработать в салоне красоты, ветеринарной клинике, гостинице, типографии или оранжерее, а также изучить основные аспекты финансов.
Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программы пилотного тестирования позволили создать в столице сеть площадок для испытания технологических продуктов и сервисов.
"В нее (сеть. – Прим. ред.) входит свыше 150 государственных и коммерческих объектов, охватывающих 18 отраслей: промышленность, здравоохранение, образование, досуг, ЖКХ, строительство, ретейл, транспорт и другие. На этих объектах сейчас тестируется свыше 30 разработок, а 130 испытаний уже завершено", – уточнил Фурсин.
Ранее сообщалось, что порядка 100 команд примут участие в региональных отборочных соревнованиях "First Robotics Championship – Москва 3.0". Они пройдут на ВДНХ с 17 по 20 февраля.
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