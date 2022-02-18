В Москве за сутки госпитализировали 884 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 884 человека с коронавирусом. На ИВЛ находится 581 пациент, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За 24 часа вылечился еще 38 981 человек. В общей сложности число выздоровевших увеличилось до 2 363 212.

В столице за минувшие сутки выявили 8 308 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 86 человек.

Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 – на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210.

