В Москве за сутки госпитализировали 884 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве госпитализировали 884 человека с коронавирусом. На ИВЛ находится 581 пациент, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За 24 часа вылечился еще 38 981 человек. В общей сложности число выздоровевших увеличилось до 2 363 212.
В столице за минувшие сутки выявили 8 308 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 86 человек.
Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 – на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210.
В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 "Генериум"
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