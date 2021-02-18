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Москва 24

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Общество

15:52

Актриса Шпица высказалась о ситуации с Харви Вайнштейном

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актриса Екатерина Шпица заявила, что считает ситуацию с голливудским продюсером Харви Вайнштейном неоднозначной. Об этом сообщает RT.

Его многократно обвиняли в домогательствах. Среди тех, кто высказался о неподобающем поведении Вайнштейна, – Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл, Лорен Холли и другие.

"Если взять статистический срез, то наверняка там среди этих женщин были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку", – допустила Шпица.

Как предположила артистка, некоторые актрисы могли присоединиться к движению #metoo ради хайпа или чтобы получить моральное воздаяние.

В январе Росстат представил статистику по числу случаев домашнего насилия в стране. Согласно исследованию ведомства, от психологического или физического давления пострадали порядка 16 миллионов женщин.

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