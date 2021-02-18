Врач рассказал о мужчине, который перенес пять клинических смертей за ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач ГКБ имени Виноградова Виктор Майсков рассказал, что перенесший пять клинических смертей за ночь мужчина служил на фронте на атомоходе "Курск" и был в составе второго экипажа, а сейчас работает на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 47-летний мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. В момент приезда врачей у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. Четвертую клиническую смерть мужчина перенес сразу после госпитализации в больницу Виноградова, а пятую – уже на операционном столе.

"Мы стояли и работали в операционной, к нам зашел врач реанимации, который нам сказал, что в больницу везут мужчину с клинической смертью. Клиническая смерть, в отличие от биологической, обратимое состояние. Ее могут вызвать разные факторы, в данном случае она была вызвана остановкой сердца из-за инфаркта миокарда", – рассказал Майсков.

Врач отметил, что медикам не удавалось нормализовать работу сердца, пока они не открыли кровоснабжающую артерию, после чего оно начало в полной мере работать и все жизнеугрожающие нарушения ритма прекратились.

"Естественно, это была очень эмоциональная процедура, собрались врачи всех отделений, кто-то занимался проведением анестезии, кто-то занимался реанимационной деятельностью", – добавил медик, уточнив, что после операции мужчину подключили к ИВЛ, а уже на следующий день перевели на самостоятельное дыхание.

Ранее хирурги инфекционной клинической больницы № 2 удалили воспаленный аппендикс женщине на 29-й неделе беременности. Пациентка поступила в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Хирург Геннадий Письменный отметил, что операция длилась всего 20 минут. В настоящее время женщине и ее будущему ребенку ничего не угрожает.

