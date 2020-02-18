Составлен образ типичных жителей российских городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тренд-аналитики российского подразделения AliExpress изучили более 550 миллионов поисковых запросов пользователей из РФ и сформулировали модные тенденции для ряда крупных городов страны. Об этом сообщает РБК.
По словам авторов исследования, жители Москвы якобы предпочитают одеваться более нейтрально и не стремятся выделиться. В 2019 году местные пользователи чаще всего искали кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами, худи, джинсы и поясные сумки.
Кроме того, москвичи проявляют интерес к юбкам и боди, а также кедам. Пользователей из столицы отличает нацеленность на осознанное потребление и экологичный подход к шопингу.
Санкт-Петербург на модной арене оказался в двойственном положении. В минувшем году здесь чаще всего искали предметы одежды, которые можно отнести к спортивному кэжуал, и в то же время чулки, корсеты и кружевное белье.
Отдельно аналитики отметили значительный интерес к товарам для хобби и творчества. В этом отношении чаще всего заказывали графические планшеты, картины по номерам и вышивки.
Помимо двух городов федерального значения, AliExpress сформировал "портреты" жителей Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга. Местные жители предпочитают покупать из-за границы украшения, одежду, гаджеты и ретро-наряды.
В ноябре минувшего года сообщалось, что на распродажах AliExpress россияне потратили более 17 миллиардов рублей. Компания впервые раскрыла данные по продажам в России, и выяснилось, что за время акции пользователи из РФ совершили более 30 миллионов покупок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: