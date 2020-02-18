Составлен образ типичных жителей российских городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тренд-аналитики российского подразделения AliExpress изучили более 550 миллионов поисковых запросов пользователей из РФ и сформулировали модные тенденции для ряда крупных городов страны. Об этом сообщает РБК.

По словам авторов исследования, жители Москвы якобы предпочитают одеваться более нейтрально и не стремятся выделиться. В 2019 году местные пользователи чаще всего искали кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами, худи, джинсы и поясные сумки.

Кроме того, москвичи проявляют интерес к юбкам и боди, а также кедам. Пользователей из столицы отличает нацеленность на осознанное потребление и экологичный подход к шопингу.

Санкт-Петербург на модной арене оказался в двойственном положении. В минувшем году здесь чаще всего искали предметы одежды, которые можно отнести к спортивному кэжуал, и в то же время чулки, корсеты и кружевное белье.

Отдельно аналитики отметили значительный интерес к товарам для хобби и творчества. В этом отношении чаще всего заказывали графические планшеты, картины по номерам и вышивки.

Помимо двух городов федерального значения, AliExpress сформировал "портреты" жителей Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга. Местные жители предпочитают покупать из-за границы украшения, одежду, гаджеты и ретро-наряды.

В ноябре минувшего года сообщалось, что на распродажах AliExpress россияне потратили более 17 миллиардов рублей. Компания впервые раскрыла данные по продажам в России, и выяснилось, что за время акции пользователи из РФ совершили более 30 миллионов покупок.

