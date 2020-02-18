Новых случаев заражения россиян коронавирусом на лайнере в Японии нет

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В посольстве РФ в Японии заявили, что новых случаев заражения россиян коронавирусом на круизном судне Diamond Princess нет. Так в дипмиссии прокомментировали информацию об обнаружении болезни еще у 88 пассажиров карантинного лайнера, сообщает ТАСС.

Ранее дипмиссия распространила информацию о том, что коронавирус был выявлен у находившейся на борту гражданки России, которую должны были госпитализировать.

Сейчас российское посольство прорабатывает порядок возвращения россиян с лайнера. Гражданам на борту оказывается содействие.

Пассажиры, у которых не был выявлен коронавирус, начнут покидать судно 19 февраля. Однако находившимся в одной каюте с инфицированными придется остаться.

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом среди россиян



Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. Общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 540 человек.