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Москва 24

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Общество

18 февраля, 14:18

Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без признаков пропаганды

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла закон, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды. Депутаты проголосовали за документ в третьем, окончательном чтении.

Документ на рассмотрение в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской ("Единая Россия"). В первоначальной версии авторы законопроекта предлагали отменить наказание за использование нацистской или любой другой запрещенной символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в учебных и просветительских целях.

Ко второму чтению в документ была внесена поправка, снимающая административную ответственность за случаи использования запрещенной символики, которые подразумевают формирование негативного отношения к нацистской и экстремистской идеологии.

В начале декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать символику и атрибутику нацистов в произведениях науки, литературы и искусства. Запрет все еще действует для тех случаев, когда происходит оскорбление народа и памяти жертв войны.

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