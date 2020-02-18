Родители старшеклассников будут сдавать ЕГЭ вместе с детьми

18 февраля, 07:45
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве стартовала акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями". В ее рамках мамы и папы старшеклассников смогут пройти всю процедуру единого госэкзамена, информирует портал мэра и правительства столицы.
Родители должны будут так же, как и учащиеся, пройти через рамки металлодетектора, сесть в кабинет, выполнить задания и ждать результатов.
"Родители увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как выглядят контрольные измерительные материалы по истории, как правильно заполнять бланки. Они самостоятельно попробуют сдать ЕГЭ, чтобы понять — в нем нет ничего страшного и непосильного, познакомятся с правилами и процедурой единого государственного экзамена", – объяснил начальник управления Московского центра качества образования Богдан Легостаев.
Отмечается, что в 2020 году акция посвящена Году памяти и славы, а потому основным предметом для сдачи была выбрана история. Пробный экзамен по ней длится порядка 30 минут.
"Это будет сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные три-четыре часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов", – добавил Легостаев.
Для того, чтобы почувствовать себя экзаменующимся, родителям учеников необходимо зарегистрироваться онлайн на конкретные дату и время, а также выбрать один из трех центров независимой диагностики. Пробные ЕГЭ такого формата проводятся до 2 марта.
Накануне стартовал прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к ЕГЭ. Все работы можно будет изучить на сайте конкурса, в соцсетях, а также на портале Московского центра качества образования. Авторов лучших советов ждут ценные призы и церемония награждения.
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