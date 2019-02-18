Врач рассказала о влиянии суперлуния на самочувствие

В ночь на 19 февраля жители столицы увидят самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Такое явление наблюдается ежегодно, однако оно редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты Луны.
Всего на текущий год выпало два суперлуния. Одно из них произошло одновременно с полным затмением Луны 21 января. На сей раз полная Луна появится после 16:00.
Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Нана Погосова рассказала, что исторически прослеживается влияние увеличения луны в размерах на самочувствие людей: до сих пор существуют притчи на этот счет, и мистики "акцентируют это событие".
Это естественное природное явление, которое не оказывает какого-то серьезного влияния на здоровье, хотя у некоторых людей, особенно метеочувствительных, эмоциональных, с гиперактивностью нервной системы возможно определенное беспокойство и некие ожидания каких-то негативных событий для здоровья, с этим связанные
Нина Погосова
доктор медицинских наук
По ее словам, это воздействие не физиологического, а психического свойства. "Есть данные, что эмоционально неустойчивые, психические больные люди остро реагируют на суперлуние, полнолуние: есть даже наблюдения психиатров, что состояние пациентов может осложниться", – добавила собеседница портала Москва 24.
При этом для абсолютного большинства людей эти природные явления не являются значимыми, а для эмоционально неустойчивых людей возможны бессонницы, раздражительность, подавленное настроение.
В качестве профилактики врач рекомендует почаще выходить на свежий воздух, избегать потребления больших доз алкоголя, кофеиносодержащих напитков, чтобы "не провоцировать бессонницу, тревожность и раздражительность".
Ранее планетарий опубликовал карту полного затмения Луны 21 января. Возможность увидеть космическое явление в полной фазе была у жителей европейской части России, севера Урала, Сибири и Дальнего Востока.
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