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17:17

Врач рассказала о влиянии суперлуния на самочувствие

общество эксклюзив

17:17

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Фото: ТАСС/ Сергей Савостьянов

В ночь на 19 февраля жители столицы увидят самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Такое явление наблюдается ежегодно, однако оно редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты Луны.

Всего на текущий год выпало два суперлуния. Одно из них произошло одновременно с полным затмением Луны 21 января. На сей раз полная Луна появится после 16:00.

Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Нана Погосова рассказала, что исторически прослеживается влияние увеличения луны в размерах на самочувствие людей: до сих пор существуют притчи на этот счет, и мистики "акцентируют это событие".

Это естественное природное явление, которое не оказывает какого-то серьезного влияния на здоровье, хотя у некоторых людей, особенно метеочувствительных, эмоциональных, с гиперактивностью нервной системы возможно определенное беспокойство и некие ожидания каких-то негативных событий для здоровья, с этим связанные
Нина Погосова
доктор медицинских наук

По ее словам, это воздействие не физиологического, а психического свойства. "Есть данные, что эмоционально неустойчивые, психические больные люди остро реагируют на суперлуние, полнолуние: есть даже наблюдения психиатров, что состояние пациентов может осложниться", – добавила собеседница портала Москва 24.

При этом для абсолютного большинства людей эти природные явления не являются значимыми, а для эмоционально неустойчивых людей возможны бессонницы, раздражительность, подавленное настроение.

В качестве профилактики врач рекомендует почаще выходить на свежий воздух, избегать потребления больших доз алкоголя, кофеиносодержащих напитков, чтобы "не провоцировать бессонницу, тревожность и раздражительность".

Ранее планетарий опубликовал карту полного затмения Луны 21 января. Возможность увидеть космическое явление в полной фазе была у жителей европейской части России, севера Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Евгения Маркова

общество эксклюзив

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