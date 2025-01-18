Гериатр Минздрава Ткачева рассказала, как дожить до 120 лет

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Высокая физическая активность, отсутствие стресса и растительная диета могут помочь дожить до 120 лет, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Таким образом она прокомментировала секреты долголетия жительницы Китая, которая отметила 124-летие. Они заключаются в соблюдении режима, трехразовом питании и оптимизме.

"Высокая физическая активность: важно регулярно двигаться, причем такая активность может быть связана как с ежедневными прогулками в быстром темпе, так и, например, с садоводством", – заявила Ткачева в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, по словам эксперта, еще одним хорошим правилом будет наличие цели в жизни – любимое дело, волонтерство или воспитание внуков. А низкий уровень стресса можно достичь разными практиками: молитвой, медитацией или сиестой.

Что касается питания, то тут Ткачева считает, что необходимо соблюдать правило 80%, то есть прекращать есть, когда желудок наполнен на 80%, а основу рациона должны составлять овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки. А вот злоупотребление алкоголем не способствует долгожительству, заключила гериатр.

Ранее диетолог назвала лучшую диету для здоровья нервной системы у пожилых. Врач-диетолог Наталья Круглова отметила, что приветствуется использование растительной пищи: это овощи, листовая зелень, фрукты. В них содержится целый ряд микроэлементов, в том числе витамин E, важный для нервной системы.