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Признанный мертвым ленинградец попросил "воскресить" его на Украине. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

В 1990-е годы мужчина женился, после уехал от семьи на Украину. Позже там пара воссоединилась, в 2001 году у них родился сын. Однако, мать мужчины не знала данных событий, так как сын в какой-то момент перестал выходить на связь. В 2006 году она через суд признала его умершим.

У 56-летнего жителя Львова есть только паспорт СССР. Для того, чтобы легализоваться, ему необходимо поменять документы и выиграть суд. Сделать это можно лишь на территории РФ, но законодательство обеих стран не допускает свободное пересечение границы умершими.

Кроме того, мужчина дважды был судим. Также среди условий, из-за которых он не может решить данную проблему, – это то, что авиа- и железнодорожные компании не смогут продать билет человеку, который считается умершим.

Тем не менее, прокуратура Невского района Петербурга согласилась выступить в суде с иском о признании мужчины живым. Ведомство направило на Украину запрос со списком нужных для этого документов. После их получения прокуратура сможет подать иск.

Ранее группа активистов "Ведьмы Шотландии" добилась пересмотра дел тысяч людей, преимущественно женщин и девочек, которых много лет назад обвинили в колдовстве и сожгли. Петицию по данному вопросу в 2020 году запустили активистки Клэр Митчелл КК и Зои Вендитоцци. В своем обращении они потребовали, чтобы власти посмертно помиловали невинно казненных, а также увековечили память погибших.