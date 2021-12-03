В РПЦ высказались о заморозке умерших людей с целью их оживления в будущем

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Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал Москве 24, что концепция замораживания тел умерших людей с целью воскресить их в будущем – это порождение антихристианского сознания.
Ранее соучредитель компании "Открытая крионика" Дмитрий Квасников сообщил, что у них вновь похитили нескольких камер для криозаморозки умерших людей. С его слов, все произошло примерно 25 ноября. Квасников утверждает, что камеры вывезла бывшая супруга предпринимателя и учредителя компании Валерия Удалова.
Сама она является главой другой организации – "КриоРус"– которая также специализируется на крионике. Все обвинения в краже женщина отвергла, подчеркнув, что они в плановом порядке вывозили свое оборудование. Конфликт между двумя компаниями длится с сентября 2021 года, подробнее о том, как бывшие муж и жена делят криобизнес, можно прочитать здесь.
"Нужно ли говорить, что православие не рекомендует замораживание. Это даже смешно. Ни один сознательный христианин никогда такую дурацкую шутку, как замораживание тела, для себя и своих близких не применит", – считает он.
По словам священнослужителя, единственный, кто выигрывает от этого предприятия, – это владельцы компаний по замораживанию тел. "Тех, кто в это верит, такого рода псевдонаучные бредни как-то утешают. При этом ловкие дельцы это монетизируют. Замораживают ведь отнюдь не за бесплатно", – объясняет иеромонах Макарий.
Ранее в РПЦ выступили с призывом полностью запретить в России суррогатное материнство. Также предлагается отказаться от рекламы такой процедуры. Отмечается, что члены патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросили как можно скорее рассмотреть этот вопрос, приняв в экстренном порядке соответствующие законодательные меры.
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