Депутат ГД оценил идею включить в УК обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников

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Зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отреагировал на инициативу по включению в УК нового обстоятельства. Речь идет о том, чтобы ужесточить наказание для мошенников, сообщает RT.

"Сейчас телефонное мошенничество приобрело крайне большие масштабы, и динамика говорит о том, что существующих мер недостаточно", – заявил Гутенев. По словам парламентария, надо существенно ужесточить ответственность, в частности, для "организаторов подобного псевдобизнеса".

Как добавил Гутенев, в настоящий момент аферисты могут представляться по телефону не только работниками банков и страховых компаний, но и сотрудниками правоохранительных органов. Решать, какие должны применяться меры в отношении мошенников, надо после изучения и анализа, отметил депутат Госдумы.

18 января руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов заявил, что в УК РФ стоит включить новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников. Свою инициативу общественный деятель аргументировал тем, что люди регулярно сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством.