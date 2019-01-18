Правительство поддержало законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроекты об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в Сети в адрес властей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина.

"Ввиду того, что со стороны правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник ", – сообщил Левин.

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающий ответственность за распространение в Сети материалов с оскорблениями государства и Конституции РФ. Подобные действия хотят приравнять к мелкому хулиганству.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента к принятию в первом чтении эту инициативу.

Еще один законопроект может ввести запрет на публикацию фейковой информации. Документ распространяется как на обычных граждан, так и на СМИ. В нем идет речь о недостоверных сведениях, которые создают угрозу жизни или массового нарушения порядка. За такое правонарушение пользователей интернета предлагают штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, а юридических лиц от четырехсот до одного миллиона рублей.