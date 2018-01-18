Политолог пояснил намерение Twitter оповещать о "российской пропаганде"

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Намерение Twitter уведомлять пользователей о "российской пропаганде" прокомментировал политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак.

"Не надо забывать, что это частные компании: Twitter, Facebook и остальные. Они никогда не были настолько белыми и пушистыми, насколько заявляли. Во-первых, там всегда присутствовала цензура. Было очень много скандалов, когда материалы, которые шли вразрез с какой-то принятой точкой зрения, вдруг пропадали и их невозможно было прочесть. Во-вторых, социальные сети, в которых все прозрачно, объективно и корректно – сказки", – сказал эксперт, передает RT.

По словам политолога, раньше было в тренде заявлять, что Россия выбрала президента США, а теперь речь идет о тотальном контроле России над всем.

"Можно только сказать спасибо за пиар и за поддержание истерии", – добавил Синельников-Оришак.

В СМИ сообщили, что компания Twitter работает над новой функцией оповещения пользователей, которые во время президентской гонки в 2016 году следили за аккаунтами, якобы "связанными с Кремлем".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил победителей премии фейковых новостей 2017 года. Одним из победителей оказался журналист Брайан Росс. Его отстранили от эфира ABC News за некорректную новость о "российском деле". Белый дом и Кремль отрицают наличие связей между Трампом и Россией.