Почти 300 контролеров электричек ЦППК получат видеорегистраторы

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Кассиры-контролеры пригородных электричек получат в январе еще 280 видеорегистраторов. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В 2017 году такую технику получили 160 сотрудников перевозчика.

"Благодаря использованию в работе контролеров видеорегистраторов сократилось количество конфликтных ситуаций, повысилась дисциплина работников, а при возникновении споров появилась возможность восстановить хронологию событий", – подчеркнули в пресс-службе ЦППК.

Выдавать контролерам видеорегистраторы начали еще в 2016 году, а за 2018 год в планах компании обеспечить приборами всех кассиров-контролеров, работающих в пригородных электричках.



Конфликты между контролерами в электричках и пассажирами периодически оказываются в центре внимания. Так, в середине марта прошлого года мужчина, отказавшийся платить за проезд, напал на контролера с кулаками.

А в поезде Москва – Фрязево годом ранее развернулась прямо противоположная ситуация: конфликт с безбилетником перерос в настоящую потасовку, а охранники отобрали у мужчины планшет, на который он снимал происходящее. После инцидента компания-перевозчик извинилась за этот случай, а сотрудник охраны и контролер были уволены.

Однако регистраторы помогают не только установить истину в спорных ситуациях – они также дисциплинируют сотрудников. Например, в прошлом году благодаря этим устройствам, а также работе "тайных пассажиров" удалось сделать разъездных кассиров на треть вежливее.

Как ЦППК борется с зацеперами



А с сентября 2017 года для тренировок и оценки профпригодности сотрудников ЦППК использует VR-тренажер. Очки виртуальной реальности моделируют типичные ситуации, которые возникают с пассажирами в вагоне электропоезда, что позволяет применить на практике теоретические знания. В будущем подобные VR-тренажеры планируется использовать для подготовки дежурных по вагону, билетных кассиров и машинистов.