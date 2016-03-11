Избивших подростка контролеров уволили с работы

Фото: Телеканал "Москва 24"

Кассиры-контролеры, участвовавшие в потасовке с одним из пассажиров в подмосковной электричке, уволены с работы. Их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, в отношении поведения охранников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) направила претензию руководству ЧОО "Аэрогвард" с выставлением штрафных санкций и требованием провести детальное расследование данного случая.

ЦППК принесла извинения свидетелям данного инцидента за вопиющее нарушение кассирами-контролерами компании и охранниками частной охранной организации этики работы с пассажирами.

Напомним, утром 8 марта при проверке билетов в электричке, следовавшей по маршруту "Фрязево – Москва", у работников ЦППК произошел конфликт с мужчиной, не оплатившим проезд. По данным пресс-службы перевозчика, пассажир никак не реагировал на просьбы контролеров оплатить билет или покинуть поезд и вел съемку на планшет.

Конфликт перерос в настоящую потасовку, охранники отобрали у мужчины планшет. Несколько СМИ опубликовали снятое во время происшествия видео.

В ЦППК отметили, что на станции "Кусково" все участники происшествия обратились в полицию, где молодому человеку вернули его гаджет. Однако в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сказали m24.ru, что подобных обращений в полицию зарегистрировано не было.