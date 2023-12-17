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Промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов к февралю 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

Специально созданная комиссия занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, а также занимается совершенствованием мер социальной поддержки и реабилитации детей, пострадавших от действий киевского режима.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости преодоления последствий русофобии в Донбассе. Он напомнил, что националистическая политика Киева старалась исказить сознание детей в школах Донбасса, внедряя в программу русофобские идеи.