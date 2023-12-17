Врач назвал два самых опасных продукта

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Соль и сахар являются самыми опасными продуктами. Об этом кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян написал в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что избыток соли повышает давление, создает угрозу образования тромбов в сосудах и снижает концентрацию тестостерона. Так, рацион, который построен на консервах, может спровоцировать серьезные проблемы в организме.

Между тем избыток сахара влияет на выработку инсулина, подчеркнул специалист.

Ранее врач Маргарита Королева рассказала, что регулярное употребление консервов в металлических банках может повысить артериальное давление и увеличить риск развития рака. По ее данным, когда продукт контактирует с металлическими стенками, в него могут проникать токсичные элементы из самой банки.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что избыток соленой рыбы, чипсов и мяса в рационе негативно сказывается на работе почек. Также здоровью почек может навредить большое количество мяса, считает он.

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