В Петербурге подтвердили два случая заражения штаммом "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон", сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что случаи заражения "Омикроном" были выявлены у прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану.

В ведомстве уточнили, что инфицированные были отправлены в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.

"Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора", – отметили в пресс-службе.

Всего в России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи обнаружены, помимо Санкт-Петербурга, в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно. При этом она уточнила, что сложность обстановки с COVID-19 в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

