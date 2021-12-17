В Петербурге подтвердили два случая заражения штаммом "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Санкт-Петербурге подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон", сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что случаи заражения "Омикроном" были выявлены у прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану.
В ведомстве уточнили, что инфицированные были отправлены в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.
"Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора", – отметили в пресс-службе.
Всего в России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи обнаружены, помимо Санкт-Петербурга, в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно. При этом она уточнила, что сложность обстановки с COVID-19 в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В Москве выявлено 3 322 новых случая коронавируса
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