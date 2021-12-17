В Госдуме проведут расследование обстоятельств принятия закона об онлайн-платформах

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Совет Госдумы проведет служебное расследование обстоятельств принятия закона об использовании при дистанционном обучении только тех онлайн-ресурсов, которые прошли государственную верификацию, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, на Совете решили "создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона".

Согласно принятому 8 декабря Госдумой закону, при дистанционном обучении можно использовать только онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию.

Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

15 декабря члены Совета Федерации отклонили законопроект Минпросвещения о дистанционном образовании. Они отправили его на доработку в Госдуму в связи с несогласованными правками, внесенными в документ министерством.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко уточнила, что во втором чтении в законе вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон. Она обратилась к замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, пояснив, что возлагает ответственность за произошедшее на него.