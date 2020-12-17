Москвич с COVID-19 вызвал полицейских и заплевал их

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция проводит проверку по факту агрессивного поведения жителя столицы в отношении сотрудников МВД, приехавших на вызов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Во вторник, 15 декабря, в полицию поступило сообщение от жителей дома на Краснохолмской набережной о том, что в квартиру соседей проникли посторонние люди. Наряд приехал по указанному адресу, к правоохранителям вышла пара, которая пояснила, что в "02" звонили они. Однако дверь в квартире соседей никто не открыл.
"После этого мужчина начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников, угрожать физической расправой и плевать в полицейских. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там мужчина заявил, что болеет COVID-19 и у него имеются тесты на вирус с положительным результатом, которые впоследствии предоставил", – рассказал собеседник.
Он отметил, что агрессивного мужчину направили домой на самоизоляцию без составления протокола. По факту произошедшего организована проверка.
Ранее в Москве сотрудники полиции задержали уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки, используя отработанную "магическую" схему. Мужчина использовал купюру жертвы, собственную банкноту, бумажные заготовки и специальный раствор. Злоумышленник соединял две купюры, произносил заклинание и обливал их раствором, а затем показывал клиенту якобы удвоенную сумму.
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