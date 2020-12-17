Энерготерапевт предложил способ восстановления после COVID-19

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Энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул рассказал, что спорт является одним из способов для восстановления организма после перенесенного коронавируса. Он рекомендовал после выздоровления выполнять упражнения, активизирующие дыхание.

"Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких. Когда мы дышим, мы очищаем наши легкие. Когда мы бегаем, к примеру, мы очищаем нашу печень, помогаем ей очищать свои фильтры, чтобы наша кровь была чистая. Так и с коронавирусом: когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу", – сказал Сандул в интервью радио Sputnik.

По его словам, для восстановления сил после болезни следует посвятить себя йоге и цигуну, а также массажу биологически активных точек лица. Последний пункт, по его словам, способствует скорейшему возвращению обоняния.

"Точки, которые находятся в пазухах возле носа, межбровная точка, точки на скулах, точка под губой, над верхней губой способствуют раскладыванию пазух на лице и возвращают нам обоняние. Йога будет благотворно влиять на восстановление нашей легочной системы и очищение ее от вирусной среды", – сказал Сандул.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко также заявил, что с помощью спорта можно быстрее восстановиться после перенесенной инфекции и облегчить симптомы простуды. В целом, по его словам, процесс восстановления занимает от трех месяцев до года.