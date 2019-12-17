Эксперты рассказали, как отсутствие солнца влияет на москвичей

"Прямо и сейчас": "наступает тень"
Психологи предупреждают москвичей о том, что нынешняя неделя может стать самой опасной и депрессивной в этом году. Световой день в Москве продолжает идти на убыль и составляет всего 7 часов и 2 минуты. Действительно ли наше здоровье, настроение и работоспособность напрямую зависят от света? Об этом поговорили эксперты в эфире телеканала Москва 24.
По словам врачей, сонливость и вялость в течение дня люди чувствуют не из-за авитаминоза, а по причине сбоя в гормональном цикле.
Фоторецепторы в сетчатке глаза и определенные клетки запускают в организме человека реакции еще до момента его пробуждения. Именно это позволяет людям чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими после пробуждения. Однако эти процессы активирует солнце, а зимой число солнечных дней значительно сокращается, подчеркивают специалисты.
"Заход солнца в Москве сейчас начинается примерно в 15:57. Мозг начинает воспринимать наступившую темноту как сигнал: пора бы и прилечь, – и начинает вырабатываться гормон сна. Но в 16:00 почти все еще на работе, а для кого-то это разгар трудового дня", – объяснил психолог Вячеслав Немцов.
Власти Финляндии попытались решить проблему недостатка солнечного света зимой. В этой стране людям, которые начинают работать с 8 утра, выделили денежный бонус. Кроме того, в Суоми работники могут делать большой перерыв в полдень.
Некоторые психологи называют еще один фактор, нарушающий естественные биоритмы человека, – жизнь в мегаполисе. По словам специалистов, если не устанавливать уличное освещение и различные подсветки, то у человека возникает желание быстрее покинуть улицу и вернуться домой.
Ранее глава Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что специальные лампы, имитирующие солнечный свет, помогут компенсировать недостаток солнца, возникающий в осенне-зимний период.
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