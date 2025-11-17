Зимний сезон в подмосковных парках начнется 1 декабря

Фото: Московские сезоны

Зимний сезон в подмосковных парках начнется с 1 декабря, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

Природные территории уже начали готовить к новому сезону: дирекции парков проверяют технику, материалы для обработки дорог от льда и другой инвентарь.

Уточняется, что зимой жителей и гостей Московской области в парках ждут катки, прокат инвентаря и праздничное оформление. Кроме того, граждан пригласят на ледовые шоу, хоккейные матчи и многое другое.

"В межсезонье посещаемость падает, но в последнее время благодаря заметной программе и работе дирекций парков эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей, что тоже не может не радовать", – отметил Воробьев.

По его словам, местные бизнесмены помогают создавать комфортные условия для гостей подмосковных парков, открывая там кафе и точки для проката зимнего снаряжения.

С 1 декабря в Москве откроется ГУМ-Каток. Граждане смогут посетить его на Красной площади до 1 марта. Один из главных символов зимней столицы будет доступен для всех гостей ежедневно с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс будет начинаться в 22:30.

Ранее 92% туристов выразили позитивное отношение к новогоднему украшению Москвы. В сезон 2024–2025 годов столицу России посетили 7 миллионов гостей, то есть в 1,5 раза больше, чем в предыдущий праздничный период.

