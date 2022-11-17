Психолог дал совет родителям, устраивать ли детям новогодний праздник в этом году

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Психолог Илья Шабшин дал совет родителям, устраивать ли детям новогодний праздник в этом году, сообщает РИА Новости.

Специалист указал, что при принятии решения родителям следует ориентироваться на свое собственное психологическое состояние. Так, если настроения нет, то детям надо объяснить, почему в этом году праздника не будет.

Если же взрослые чувствуют потребность в положительных эмоциях, связанных с Новым годом, то они должны отпраздновать Новый год. По словам психолога, дети в эмоциональном плане всегда подстраиваются под состояние родителей, поэтому взрослым нужно смотреть на свое настроение.

Ранее некоторые российские регионы выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Накануне Сергей Собянин предложил выбрать формат празднования Нового года самостоятельно. Он назвал новогодние и рождественские праздники самыми любимыми и светлыми. Мэр также напомнил, что новогодние торжества в Москве проходили даже в самые трагические моменты.

Отдать свой голос за вариант празднования Нового года в Москве можно по ссылке. На выбор жителям столицы представлены несколько вариантов. Горожане могут проголосовать за то, чтобы Новый год праздновать "так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции".

Другой вариант – "сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции". Третий вариант предлагает не отмечать Новый год и не украшать город.

Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

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