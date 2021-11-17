Метеоролог предупредил об ухудшении погоды в ряде регионов с четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С четверга в некоторых российских регионах начнет ухудшаться погода: ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Первыми непогоду встретят Черноморское побережье, Алтайский край, а также республики Хакасия и Алтай. А уже к субботе она доберется до Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Татарстана и Башкортостана.

"В Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября. На Черноморском побережье будет сложная погода тоже. Там с 18 по 20 ноября прогнозируются в районе Туапсе и Сочи сильный дождь, в горах ветер до 28 метров в секунду", – сказал метеоролог.

С 18 ноября ухудшение погодных условий ожидается и в Сибири. Там начнутся метели, а скорость ветра в некоторых районах будет достигать 28 метров в секунду.

Мокрый снег и сильный ветер, согласно прогнозам, в субботу накроют Центральный и Приволжский федеральные округа. На дорогах может образоваться гололедица.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидается предзимняя погода с температурой воздуха около нуля. В четверг днем ожидается от 0 до +1 градуса, ночью – от –2 до –1 градуса. В ночь на пятницу может выпасть снег.

