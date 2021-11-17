Метеоролог предупредил об ухудшении погоды в ряде регионов с четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С четверга в некоторых российских регионах начнет ухудшаться погода: ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Первыми непогоду встретят Черноморское побережье, Алтайский край, а также республики Хакасия и Алтай. А уже к субботе она доберется до Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Татарстана и Башкортостана.
"В Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября. На Черноморском побережье будет сложная погода тоже. Там с 18 по 20 ноября прогнозируются в районе Туапсе и Сочи сильный дождь, в горах ветер до 28 метров в секунду", – сказал метеоролог.
С 18 ноября ухудшение погодных условий ожидается и в Сибири. Там начнутся метели, а скорость ветра в некоторых районах будет достигать 28 метров в секунду.
Мокрый снег и сильный ветер, согласно прогнозам, в субботу накроют Центральный и Приволжский федеральные округа. На дорогах может образоваться гололедица.
Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидается предзимняя погода с температурой воздуха около нуля. В четверг днем ожидается от 0 до +1 градуса, ночью – от –2 до –1 градуса. В ночь на пятницу может выпасть снег.
Москвичам пообещали снежные выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: