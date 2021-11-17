Госдума приняла пакет проектов об ужесточении ответственности за неуплату алиментов в РФ

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта об ужесточении ответственности за неполную уплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей. Проекты вносят изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас злостные неплательщики уходят от ответственности.

"В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", – заявил Володин.

Тем, кто неоднократно привлекался к административной ответственности, будет грозить уголовное наказание, предусматривающее до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу постановления, которыми вводятся новые правила взыскания алиментов. Они будут рассчитываться не только из зарплаты родителя, а из всей суммы его доходов.

В России почти 1,5 миллиона неполных семей считают алименты основным источником дохода, при этом 18% из них получают соответствующие выплаты не полностью или нерегулярно. Изменения призваны эту проблему решить.

