Эксперт рассказала о тайном языке хакеров

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Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Мария Гарнаева рассказала о необычном способе общения хакеров – вписывать в коды вредоносных программ ругательства, фразы или цитаты из мировой литературы. Об этом сообщает газета "Известия".

Гарнаева рассказала, что однажды работала с цифровыми "поэтами" из группировки Obsydian Gargoyle, которые специализируются на фишинговых письмах про коронавирусную инфекцию, фишинговых сайтах и простых вредоносных программах.

По ее словам, киберпреступники несколько раз вставляли фразы на английском языке внутрь вредоносного макроса кода, фрагмент сонета 116 Уильяма Шекспира, два отрывка из "Братьев Карамазовых" и один – из "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

"Может быть, это было сделано как послание человечеству, либо чтобы просто посмеяться, либо для обхода простейшего сигнатурного детектирования", – поделилась мнением Гарнаева.

В материале говорится, что IT-специалисты нередко находят внутри кода слова, которыми хакеры общаются между собой. Так было с вирусами Mydoom, Netsky и Bagle, которые постоянно видоизменялись, чтобы общаться друг с другом.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что мошенники стали использовать технологию распознавания голоса, чтобы красть банковские данные россиян.

Специалист отметил, что недавно произошел случай, когда мошенники обошли систему защиты одного из крупных банков с помощью голоса реального клиента при попытке входа в личный кабинет.