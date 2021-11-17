Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В среду, 17 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и без осадков, сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до +2 градусов, по области – от –1 до +3 градусов. Ветер западного направления – 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По словам метеорологов, предстоящим днем погода в столичном регионе еще будет подвластна Скандинавскому антициклону, центр которого постепенно смещается к юго-востоку, оставляя столицу и Подмосковье на своей северной периферии.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются осадки, переходящие в снег. В конце недели в регионе образуется устойчивый снежный покров, высота которого может достичь 5–10 сантиметров.
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