Главврач больницы в Вороновском поблагодарил Меладзе за посещение пациентов

Фото: instagram.com/meladzevalerian

Главный врач инфекционной больницы в Вороновском Сергей Переходов поблагодарил певца Валерия Меладзе за посещение пациентов, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Он отметил, что этот визит стал ярким событием и дополнительным стимулом как для пациентов, так и для врачей. Переходов заявил, что после встречи с Меладзе многие пойдут на поправку вследствие пережитых позитивных эмоций.

По словам главврача больницы, важно то, что певец смог увидеть условия содержания в "красной зоне" больных коронавирусом. Переходов отметил, что в настоящее время существует немало сторонников "ковид-диссидентства". Однако приход Меладзе, по словам главврача, позволит ему рассказать поклонникам о коронавирусе.

"В любом случае все это работает на общую благую цель – победа над коронавирусом. Кто знает, может быть, поступок Валерия Меладзе найдет отклик у представителей шоу-бизнеса и будет положена добрая традиция такого гражданского служения. Врачам и пациентам такие визиты только в радость и идут на пользу", – подчеркнул Переходов.

Ранее Меладзе выпустил видеообращение к российским врачам. Он попросил их пропустить его в "красную зону", чтобы морально поддержать врачей и пациентов, которые борются с коронавирусом.