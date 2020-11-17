Москвичи выберут темы для нового курса "Технограда"

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, в котором горожане определят темы для курса центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, участникам курса расскажут о стратегиях поиска работы и важных аспектах успешного прохождения собеседования. Предполагаются теоретические и практические онлайн-занятия.
Участники голосования выберут темы занятий – составление привлекательного резюме, развитие навыков самопрезентации, знакомство с современными инструментами поиска работы, тренировка навыков прохождения собеседования, написание сопроводительных писем и поддержка специалистов по кадровым вопросам.
Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что за два года работы центра развития карьеры в его программах приняли участие 115 тысяч человек.
"Занятия в нем проводят профессиональные карьерные консультанты и рекрутеры. Они рассказывают, как правильно презентовать свои сильные стороны перед работодателями, как повысить личную эффективность и конкурентоспособность на рынке труда", – рассказала Сергунина.
Ранее сообщалось, что "Техноград" проведет бесплатный онлайн-курс по развитию soft-навыков для карьеры в бизнесе. Программа состоит из восьми вебинаров, каждый из которых посвящен отработке навыков для эффективного управления личными знаниями и освоению профайлинга.
Отмечается, что во время курсов участники научатся взаимодействовать друг с другом в команде, достигать поставленных целей и вести переговоры.
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ.
Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.
"Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе.
"Мосгорсправка": "Техноград"
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