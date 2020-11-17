Стала известна причина госпитализации Запашного

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Художественного руководителя Большого Московского цирка, народного артиста РФ Аскольда Запашного госпитализировали в Первую Градскую больницу из-за падения давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Артист находится в сознании, причины плохого самочувствия никак не связаны с коронавирусом, отмечают в больнице.

"Уже чувствует себя хорошо. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером Запашный почувствовал недомогание и был госпитализирован в медицинское учреждение.