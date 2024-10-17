Кардиолог Козлова назвала неправильный прикус одной из причин сильного головокружения

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Неправильный прикус, опухоли или неврологические заболевания могут оказаться причиной сильного головокружения. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-кардиолога и кандидата медицинских наук Ольгу Козлову.

По словам специалиста, неправильный прикус считается довольно распространенной проблемой, которая приводит к изменениям в работе внутренних органов. Головокружение возникает у человека в ситуации, когда одни мышцы находятся в тонусе, другие же расслаблены. Также кружиться голова может при межпозвоночной грыже, которая давит на позвоночную артерию, питающую мозжечок и ствол мозга, нарушая таким образом кровоснабжение мозга.

Кроме того, очки, у которых нарушен размер диоптрий и фокусное расстояние, тоже могут спровоцировать у человека сильное головокружение. Среди других причин – дефицит железа или витамина B12, прием медикаментов и опасные заболевания, в том числе патологии нервной системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет и опухоли головного мозга.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала неожиданные причины икоты. По словам врача, икота может свидетельствовать о грыже межпозвонковых дисков, инсульте и заражении паразитами. Кроме того, причиной икоты могут быть удары в живот. Например, если человек занимается контактными видами спорта, есть вероятность, что при ударе могла повредиться его диафрагма.

