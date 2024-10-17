Британка потребовала от мужчины деньги за запоминание дней рождений и планирование встреч

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Жительница Великобритании потребовала от мужчины деньги за то, что она запоминала дни рождения и планировала встречи. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина считает, что ее усилия по запоминаю важных дат, организации встреч и праздников являются эмоциональным трудом. За это она хочет получить от своего партнера, с которым не состоит в браке, вознаграждение. Однако, по мнению мужчины, его девушка преувеличивает, называя свои старания работой.

В Сети некоторые пользователи поддержали женщину в этом вопросе. Другие сочли ее ожидания необоснованными и рекомендовали оставить эту затею.

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