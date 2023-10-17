Диетолог назвала 5 удивительных фактов о картошке

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Для многих россиян картошка стала вторым хлебом. Однако некоторые люди, поддерживающие здоровый образ жизни, считают, что картофель вредный, от него появляются килограммы. Диетолог Татьяна Мещерякова поделилась пятью необычными фактами об этом овоще, сообщает Life.ru.

Так, от картофеля необязательно появляется лишний вес. Все зависит от способа приготовления и объема употребления. По словам эксперта, рекомендованная доза в сутки для взрослого человека – от 150 до 200 граммов, при этом употреблять картофельный гарнир надо не более 2–3 раз в неделю, сказала она.

Мещерякова добавила, что полезнее всего картошка в вареном или запеченном виде, а в жареном она более калорийна и вредна.

Вторым фактом диетолог назвала пользу картофельного крахмала. Он субстрат для микрофлоры кишечника. Со слов врача, амилопектин в его составе – это неперевариваемая клетчатка, служащая источником питания и нормального функционирования микробиома, который отвечает за выработку ряда витаминов.

Третий факт об овоще, по словам Мещеряковой, – вред картошки, приготовленной при высокой температуре – от 120 градусов по Цельсию. При такой обработке выделяется акриламид – токсичный химический компонент, оказывающий губительное воздействие на организм. Он нарушает работу печени, почек, обладает канцерогенными свойствами, предупредила диетолог.

Четвертый факт – картофель лучше не сочетать с молоком, считает врач. Она отметила, что это может привести к повышенному газообразованию, дискомфорту кишечника, жидкому стулу. Поэтому лучше в картофельное пюре добавить собственный отвар и немного сливочного масла, посоветовала Мещерякова.

Последний, пятый факт от диетолога – картошку нельзя долго хранить. Ее оптимальный срок хранения – до полугода с момента сбора урожая, продолжила Мещерякова.

Как рассказала врач, при долгом хранении в поверхностных слоях образуется вещество соланин – растительный гликозид, позволяющий растению защитить себя от вредителей. Его, как отметила Мещерякова, много в зеленой массе и зеленых ягодах картофеля, меньше – в корнеплодах.

Случаи отравления соланином сейчас редки, добавила эксперт. Но все же она рекомендует во избежание неприятных последствий выкидывать позеленевшие клубни.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что коктейль из бананов с молоком, картофель с мясом и некоторые другие сочетания являются нежелательными для пожилых людей.

В случае картофеля с мясом смешиваются тяжелая белковая пища и крахмалистый углеводный продукт. А это, по словам врача, может вызвать у пожилых коллапс ферментных систем и ухудшить пищеварение.

"Доктор 24": врач рассказала о пользе картофеля