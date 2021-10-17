В Москве выявили 6 740 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за прошедшие сутки выявили 6 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За это время госпитализирован 1 451 человек, на ИВЛ находятся 583 пациента.

"В городе выздоровели еще 3 756 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 526 076", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 70 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.