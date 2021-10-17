В России выявили 34 303 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 34 303 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом в 2 925 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 6 740 случаев, в Санкт-Петербурге – 3 323, в Московской области – 2 759, в Самарской области – 896, в Нижегородской области – 711, в Воронежской области – 673, в Башкирии – 661, в Пермском крае – 594, в Свердловской области – 590, в Республике Крым – 586, в Ростовской области – 579, в Красноярском крае – 478, в Челябинской области – 415, в Саратовской области – 401, в Иркутской области – 399.
Всего в России зарегистрировано 7 992 687 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,15%, Калмыкии – 0,19%, Магаданской области и Камчатском крае – 0,2%.
За последние сутки в РФ подтвердили 997 смертей, за все время в стране умерли 223 312 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 18 717 человек, за весь период пандемии – 7 000 624.
Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли. По его словам, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости.
Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода-год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.
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