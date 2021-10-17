Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В воскресенье, 17 октября, жителей столицы ожидает комфортная осенняя погода с температурой до десяти градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем сегодня облачную погоду <...>. Температура воздуха – плюс 8–10, в Подмосковье – плюс 7–12. То есть сегодняшний день можно назвать по-осеннему комфортным", – заявил он.

Тишковец отметил, что к вечеру в городе местами могут пройти небольшие дожди. В Москве будет дуть юго-западный ветер 4–9 метров в секунду, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до плюс 5 градусов.