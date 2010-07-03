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Общество

12:14

Осужденного за хищение почти 1 млрд рублей новосибирского экс-депутата отпустили по УДО

общество суды

Фото: http://zsnso.ru

Новосибирский суд постановил освободить условно-досрочно бывшего депутата законодательного собрания Новосибирской области Юрия Глазычева. В 2016 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за хищение почти одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Глазычева освободят после того, как решение суда вступит в силу. Представитель прокуратуры был против удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении. Так, у сторон есть десять дней на обжалование вердикта.

Экс-депутата признали виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Он обвинялся в хищении 949 миллионов рублей. Отбыв половину срока, бывший политик направил в суд прошение об УДО. Согласно материалам дела, за это время заключенный проявил себя с хорошей стороны: он трудился на восстановлении церкви, работал аниматором на конкурсах для заключенных и даже написал для стенгазеты колонии ряд заметок.

Ранее представитель компании "Аэрофлот" попросил Мосгорсуд освободить из СИЗО под домашний арест заместителя генерального директора компании Владимира Александрова.

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