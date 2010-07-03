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Москва 24

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Общество

11:52

Эксперт оценил мобильные камеры ГИБДД для фиксации скорости автомобилей

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков оценил представленные ГИБДД новые устройства для контроля скорости автомобилей, которые должны прийти на смену существующим камерам-треногам.

По мнению эксперта, некоторые сомнения вызывает вопрос практической реализации. "Прибор должен каким-то образом измерять свою собственную скорость – скорость автомобиля. Это можно делать сделать двумя методами: если мерить через спутник и GPS – точность ниже, или мерить скорость относительно дороги – точность тогда будет выше. Вопрос, как это будет реализовано", – объяснил Кадаков в интервью RT.

Он также указал на сложность поимки нарушителей, поскольку при виде патрульного автомобиля водители будут снижать скорость.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, что новые автоматические комплексы будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД. Предполагается, что эти устройства повысят эффективность и минимизируют недоверие населения к передвижным комплексам.

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