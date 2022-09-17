В Москве выявили 7 077 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки подтвердили 7 077 новых случаев коронавируса, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В столице были госпитализированы 327 заболевших коронавирусом.

По информации медучреждений, за последние 24 часа в городе выздоровели 6 836 заболевших. Всего COVID-19 перенесли 2 908 304 пациентов.

Также сообщается, что скончались 28 человек с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусом.

В России за тот же период выявили 58 305 новых случаев коронавируса. Выздоровели 49 962 зараженных COVID-19 после прохождения соответствующего лечения.