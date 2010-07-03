В Ростове родители требуют уволить учителя из-за его внешнего вида

В Ростове родители требуют уволить учителя русского языка и литературы из-за внешнего вида. Их пугает, насколько тщательно мужчина следит за своей внешностью. Он отращивает ногти на руках и делает себе френч. А еще не выходит из дома без макияжа. Учитель красит ресницы и накладывает тон.

Его учеников (преподает он у пятиклассников) это не пугает, и они с удовольствием посещают его занятия. В управлении по образованию увольнять педагога тоже не торопятся, хотя и начали проверку. С учителем уже провели разъяснительную беседу, после которой мужчина все-таки подстриг ногти.

Ранее в марте скандал из-за внешности еще одного учителя разгорелся в соцсетях. Пользователи обсуждали откровенные фотографии учителя с внешностью киногероя из школы № 77 города Перми.

Вячеслав Сергеевич Посох несколько лет назад получил грант на обучение в Австралии. Согласно условиям контракта, он обязан отработать три года в России учителем. По этой причине он и вернулся в родную Пермь, где преподает английский язык. Не так давно Посох стал победителем конкурса "Мужчина в образовании".

В своем Instagram педагог хвастается рельефным прессом и бицепсами. Профсоюз ничего предосудительного в этом не увидел.