09:02
09:02
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В Ростове родители требуют уволить учителя из-за его внешнего вида
В Ростове родители требуют уволить учителя русского языка и литературы из-за внешнего вида. Их пугает, насколько тщательно мужчина следит за своей внешностью. Он отращивает ногти на руках и делает себе френч. А еще не выходит из дома без макияжа. Учитель красит ресницы и накладывает тон.
Его учеников (преподает он у пятиклассников) это не пугает, и они с удовольствием посещают его занятия. В управлении по образованию увольнять педагога тоже не торопятся, хотя и начали проверку. С учителем уже провели разъяснительную беседу, после которой мужчина все-таки подстриг ногти.
Ранее в марте скандал из-за внешности еще одного учителя разгорелся в соцсетях. Пользователи обсуждали откровенные фотографии учителя с внешностью киногероя из школы № 77 города Перми.
Вячеслав Сергеевич Посох несколько лет назад получил грант на обучение в Австралии. Согласно условиям контракта, он обязан отработать три года в России учителем. По этой причине он и вернулся в родную Пермь, где преподает английский язык. Не так давно Посох стал победителем конкурса "Мужчина в образовании".
В своем Instagram педагог хвастается рельефным прессом и бицепсами. Профсоюз ничего предосудительного в этом не увидел.
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