Запретная тема: могут ли родители обсуждать кого-либо при детях

Бывает, что родители обсуждают кого-либо из взрослых при ребенке, а иногда плохо отзываются о друзьях, с которыми общаются их дети. Анна Лебедева рассказывает, почему все-таки не стоит делиться впечатлениями в присутствии ребенка.

"Это мой ребенок! Он обязан меня слушаться и обязан думать о людях так же, как и я". Такой точки зрения придерживаются некоторые родители. К сожалению, они не берут во внимание тот факт, что с рождения у каждого ребенка формируются свой характер и вкус. Впоследствии он, возможно, выберет себе друга, который не понравится вам. А когда вы будете обсуждать кого-то из взрослых в его присутствии, наоборот, будет защищать его.

Вообще, не самое лучшее занятие – говорить при детях о недостатках других людей. Будь то воспитатель в детском саду, школьный учитель, лучший друг или родители друзей.

Как себя вести, если учительница вашего ребенка вам не нравится? Порой мы бываем чересчур придирчивы к людям, которым доверяем своих детей. Например, учительница не уделила нам должного внимания на родительском собрании. Или ребенок жалуется на преподавателя, что тот с ним почти не занимается. В любой из подобных ситуаций взрослые не должны при детях показывать свое негодование.

Однажды я совершила ошибку, обсуждая со знакомой воспитательницу своей дочери. После этого разговора ребенок отказывался ходить в детский сад, каждый раз называя Марину Васильевну грубоватой. "Мама, ну зачем ты меня отводишь к этой ведьме?" – как-то всплакнула дочь у входа в группу детского сада, где ее с улыбкой встречала Марина Васильевна. Мне после этих слов было стыдно, неловко, и я прямо ощущала, как щеки покрываются румянцем.

У моей знакомой ребенок-второклассник пришел домой в слезах: "Мама, она меня не любит! Меня никто не замечает из-за нее! А Ваньку все девчонки любят, потому что его часто спрашивают, хвалят и ставят одни пятерки". Что сделала мама, выслушав ребенка? Она обняла его и сказала все, что думает об учителе, все как есть! Что она сама ее недолюбливает с первого класса, что такого непрофессионального подхода она еще не встречала, что пойдет к директору и напишет жалобу. Ребенок, естественно, обрадовался, что мама на его стороне, и успокоился. Только потом уроки за него приходилось делать маме, да и в школу еле вставал с кровати.

А всего-то надо было выслушать ребенка, пожалеть, спросить, что именно его не устраивает в поведении учителя, и, проглотив личную обиду на педагога, постараться помочь сыну стать лучше. Например, исправить свое поведение, чаще поднимать руку и отвечать на уроках, быть активнее. Постараться сделать так, чтобы ребенок полюбил этот предмет, помочь ему сделать какое-либо креативное задание, как-то проявить себя, чтобы его заметили, чтобы он сравнялся с тем же Ваней. Еще как вариант – поднять его самооценку, записав в спортивную секцию, на танцы или на курсы иностранного языка. Чем больше ребенок будет занят любимым делом, тем меньше его будут раздражать всякие мелочи.

Как быть с друзьями, которые совсем не паиньки? "С Митей не дружи. Он плохой мальчик, потому что обзывается, дерется и не знает элементарных правил этикета!" – отчитывает ребенка мама, которая сидит за соседним столиком в кафе.

Прям Петя с завтрашнего дня перестанет дружить с Митей... Да быть такого не может! "Дружил, дружу, и буду дружить!" – подумает про себя мальчик. А маму как-нибудь упрекнет, что она не уважает его выбор. За этим "не дружи" столько всего лишнего может появиться: ребенок научится врать, перестанет доверять маме, а в качестве протеста подружится еще с парой-тройкой хулиганов.

Моя школьная подруга Света рассказала мне как-то, что родители были против ее дружбы с одноклассницей Алей, потому что девочка приходила в школу с накрашенными губами, общалась с мальчишками постарше и прогуливала уроки. Были разговоры даже перевести Свету в другую школу, чтобы девочка не попала под дурное влияние своей подруги. А ведь они даже не пытались найти в этой подруге что-то хорошее или посоветовать дочери поднять успеваемость девочки.

Еще один выход – чаще приглашать в гости ту подругу, которая вам не нравится. Уж лучше пусть дети будут на глазах, чем на улице заниматься всякой ерундой. Если позволяют средства, то можно купить девочкам билеты в театр или на выставку.

Если детям что-либо запрещать, однажды это вызовет протест – тут к психологам не ходи. Ребенок сам выбирает себе друзей, вряд ли удастся эту дружбу разрушить (если, конечно, не переехать на другой конец города).

Постарайтесь быть со своими детьми на одной волне, подружитесь с ними, войдите в доверие. Возможно, если ситуация уж совсем запущенная, вам удастся отговорить ребенка общаться с кем-то из товарищей, но только как-то очень аккуратно.

Правильно ли обсуждать родителей друзей?

С родителями друзей ребенка мы начинаем общаться с тех пор, когда наши дети еще ходят в детский сад. Чаще всего это бывает приглашение на день рождения, поход в кино, в кафе, на каток, в театр, организация совместных поездок. Случается, что какие-то родители неохотно идут на контакт, могут нагрубить или отказаться сдавать деньги на общественные нужды.

Например, в группе детского сада моего ребенка на собраниях обсуждают малоактивных родителей. И если я приду домой и буду обсуждать их со своим мужем, а около нас будет играть ребенок, наверное, это не очень хорошо. Я даже своей дочери не говорю, когда случайно нахожу кого-то из родителей детей в социальных сетях. Ведь дети, в отличие от взрослых, говорят всё, как есть. Поэтому надо быть аккуратнее.

Если вы позвали ребенка из сада на день рождения своего сына или дочери, то он непременно придет на праздник с родителями. Если ваш сын пригласил девочку в кафе, то девочка тоже приедет на встречу с мамой, папой или бабушкой, которые, скорее всего, даже купят ей билет.

Так или иначе, нам придется общаться с родителями. И вот дома, после этого общения, все-таки не стоит делиться впечатлениями при ребенке. Особенно обсуждать фигуру, внешность, личные качества, профессию. А то получится, как в "Денискиных рассказах":

– А меня зовут Василий Васильевич Сергеев. Профессор.

– Кислых щей? Профессор кислых щей?