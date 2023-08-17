Врач рассказал, как спасти подавившегося человека за полторы минуты

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Подавившийся человек может сам помочь себе, однако его время на спасение ограничено в рамках полутора минут. О техниках оказания помощи рассказала News.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян.

Сперва она рекомендует интенсивно покашлять, так как этот метод является защитной реакцией нашего организма на раздражитель. Но он поможет устранить лишь частичное перекрытие дыхательных путей.

"Категорически нельзя подавлять кашель и пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если данный прием не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть полторы минуты, чтобы помочь себе уже другими способами", – добавляет специалист.

Есть и другой способ, который известен под названием "прием Геймлиха": нужно руку сжать в кулак, поставить его чуть выше пупка по направлению к животу большим пальцем. После на кулак положить другую руку и сделать пять резких надавливаний на себя и вверх.

Аналогичный эффект можно получить при следующем методе: отыскать узкую поверхность и опереться на нее таким образом, чтобы живот находился на линии перегиба, а следом навалиться на нее всем телом, расслабив ноги. Под давлением застрявший в дыхательных путях предмет вылезет.

Можно также наклониться вперед и, поддерживая рукой в районе живота, ударить пять-шесть раз себя между лопаток открытой ладонью. Однако, по словам врача, лучшим решением будет вызов скорой или же просьба о помощи у соседей.

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